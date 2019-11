© foto di Daniele Buffa/Image Sport

-1 al derby della Mole tra Juventus e Torino. Conferenza stampa in casa bianconera per l'allenatore Maurizio Sarri dove ha parlato anche delle condizioni di Miralem Pjanic. "Non so se ci sarà, ieri si è allenato a parte, ancora non lo so. La riunione tra preparatori e medici è in corso, non so se giocherà e se si allenerà con noi".