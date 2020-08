Juve, Sarri addio: frizioni con CR7 sulla tattica. Chiellini non ha gradito lo stile del tecnico

Il day after dell'esonero da tecnico della Juventus di Maurizio Sarri, La Gazzetta dello Sport parla di alcune frizioni, soprattutto sotto l'aspetto della tattica, che non hanno mai fatto decollare il suo rapporto con Cristiano Ronaldo. Problemi con il portoghese ma anche con Giorgio Chiellini che in questi mesi non ha gradito lo stile Sarri. Dall'altra parte però Paulo Dybala e Juan Cuadrado, due di quelli che hanno avuto un rapporto migliore con l'allenatore.