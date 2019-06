Juve, Sarri: "ADL? Non l'ho sentito. Ma io lo ringrazierò sempre"

Maurizio Sarri, neo tecnico della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione ha avuto modo di parlare anche del suo predecessore, Massimiliano Allegri, e di Aurelio De Laurentiis: "Non ho sentito il Presidente, tutti pensano che io con lui abbia un cattivo rapporto ma non è così perché io lo ringrazierà sempre. Poi possono esserci divergenze, ma quello di aver allenato il Napoli per me che sono nato a Napoli e che da ragazzino era tifoso del Napoli è stato un sogno. Non dirò nemmeno sotto tortura quali giocatori del Napoli ho sentito. Allegri per ora non l'ho sentito, ma spero di avere ora un paio di settimane per sentire anche lui, ma di solito è un cazzeggio e non parliamo di argomenti molto seri".