Juve, Sarri alle prese con le assenze: il 4-4-2 può essere una soluzione

Questione di abitudini. Dopo le brutte sconfitte, poche in realtà negli ultimi anni, la Juve si è sempre rialzata partendo da un cambio modulo. Quasi una consuetudine durante la gestione Allegri, bravo a rimescolare le carte per risvegliare il gruppo quando necessario. Il compito di Sarri in questo momento della stagione è piuttosto arduo: restituire efficacia alla manovra facendo a meno degli assenti. E proprio una variazione del quadro tattico potrebbe venirgli in aiuto per affrontare il momento difficile della stagione. Di tanto in tanto, il 4-3-3 sarriano visto fin quì potrebbe diventare 4-4-2, con Cuadrado esterno di centrocampo. Una soluzione utile per far ruotare maggiormente gli attaccanti e non appesantire i centrocampisti a disposizione: il calendario è fitto, le rotazioni devono in qualche modo prevedere i turni di riposo e la lista degli indisponibili restringe la rosa delle scelte.