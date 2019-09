© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri ha aperto la conferenza stampa parlando delle sue condizioni di salute. "Per un allenatore partecipare agli allenamenti, andare in panchina, è la vita. Non è facile restare fuori, ringrazio il nostro staff che mi ha coccolato per venti giorni. Mi hanno fatto capire che era meglio fare un passo indietro per non doverlo fare più lungo dopo. E' stato pesante ma l'ho dovuto accettare".