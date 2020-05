Juve, Sarri alza il ritmo: presto tutto il gruppo sullo stesso livello di condizione

Da ieri alla Continassa lavora l’intero squadra a disposizione di Maurizio Sarri. Un gruppetto ridotto intensifica il programma atletico, così da raggiungere il livello dei compagni che hanno ripreso ad allenarsi dallo scorso 4 maggio. Di fatto, però, la rosa si allena contemporaneamente su un unico turno, chiaramente nel rispetto del Protocollo.

A Vinovo, si allenano le Women: per adesso attività individuali, funzionali alla ripresa degli allenamenti di squadra che cominceranno verosimilmente quando le straniere concluderanno la quarantena.

In tema di mercato, invece, non trovano riscontro le voci trapelate dalla Spagna circa un interessamento dei bianconeri per Dembélé, in alternativa ad Arthur, nell’ambito dei discorsi aperti con il Barcellona. In questo senso, però, la Juve resta nella sua posizione: Pjanic va al Barcellona solo in caso di scambio con Arthur.