Juve, Sarri analizza il momento e si affida ai senatori per ritrovare la strada

Tutto da rifare. L’Inter aggancia la Juve in testa alla classifica, la Lazio si porta a meno uno e promette battaglia fino al termine della stagione. Si riapre forse prima del previsto la corsa Scudetto, con le neo promesse che si confermano squadre pericolose da affrontare.

La Juve s’interroga sul crollo, analizza gli errori e prova rilanciare puntando alla vittoria giovedì in Coppa Italia, contro il Milan, a San Siro. Partita non scontata, la brutta caduta al Bentegodi carica ulteriormente di responsabilità i bianconeri che vogliono rispondere subito sul campo.

La continuità, aspetto centrale delle difficoltà bianconere, dovrà giungere col tempo, a stretto giro di posta. Rimettendo in parallelo prestazioni e risultati: Sarri mette in discussione la mentalità dei suoi, che però hanno sempre fatto la differenza in questi anni proprio grazie a quella virtù.

Insomma il momento è delicato perché la tattica lascia il tempo che trova in assenza di un corretto approccio mentale. E più che mai, in questa fase, tornerà utile al gruppo la personalità dei leader. Con un aspetto preciso: i ben navigati sanno come si vince e non l’hanno certo dimenticato quest’anno.