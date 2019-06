Juve, Sarri aspetta. Il Chelsea ha scelto Lampard, dubbi sull'esperienza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri e la Juventus aspettano, ma ancora per poco. Oggi Fabio Paratici è a Londra per trattare con il Chelsea l'arrivo del tecnico toscano e quello di Emerson Palmieri. Anche ieri, scrive La Stampa, il mediatore Fali Ramadani ha incontrato i vertici del Chelsea: dettagli da sistemare, ma non s'intravedono ostacoli particolari.

Frank Lampard è il nome designato da tempo per prendere il posto del tecnico che ha vinto l'Europa League nella stagione appena conclusa. Granovskaia lo ha già incontrato, ma valuta anche eventuali alternative: l'unico dubbio del Chelsea sull'ex centrocampista è quello legato alla sua esperienza. Lampard ha infatti allenato soltanto per una stagione (questa) il Derby County, formazione di Championship.