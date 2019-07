Juve: Sarri benedice CR7 a sinistra, Dybala da trequartista... e in mezzo?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri, nel corso delle due conferenze stampa prepartita fra Tottenham - già passata - e Inter (odierna) ha fatto le carte al proprio attacco. Facendo capire che Cristiano Ronaldo è il gioiello, che può fare quel che vuole, anche svariare, ma che in buona sostanza partirà dalla fascia sinistra, come fatto negli ultimi sei mesi con Allegri dopo il tentativo (non andato a buon fine) di utilizzarlo come falso nove. Invece Paulo Dybala, dioscuro del portoghese, può fare sia il falso nove che giocare da trequartista alle spalle di due attaccanti. Uno centrale, appunto, l'altro con "libertà di uccidere", come Cristiano.

L'INTOPPO HIGUAIN - La realtà è che, in questo momento, la Juventus sarebbe già a posto con i propri attaccanti. Higuain e Mandzukic come possibile coppia centrale, Kean che può giocare ovunque, Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi come altre opzioni. Anzi, a vedere bene, il reparto offensivo è già stracolmo, anche se qualcuno verrà ceduto. Il problema principale è ovviamente Gonzalo Higuain, che vorrebbe rimanere invece che rinnovare per altri due anni - fino al 2023 - spalmando l'ingaggio e poi finendo alla Roma.

ALLA FINE ARRIVA... ICARDI? Il piano principale è ovviamente quello di arrivare al centravanti dell'Inter, valutato più di 50 milioni di euro cash ma che, per un motivo o per l'altro, non ha ancora trovato una squadra che gli desse fiducia (e soprattutto gli 8 milioni annui più bonus) oltre alla Juve. Paratici tira la corda, cerca di ottenere uno sconto e poi chiudere il valzer che include anche Higuain e Dzeko.