Juve, Sarri: "Bernardeschi? Ho faticato a provarlo nel ruolo più adatto"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Sulla formazione e l'eventuale inserimento dal primo minuto di Bernardeschi: "Ne ho parlato anche con lui. Ho fatto fatica a provarlo nel ruolo che ritengo più adatto. Con il Bayer Leverkusen l'ho messo in una zona adatta, poi in allenamento l'ho visto in crescita. Preferirei che se giochi o no possa saperlo da me".

Quanto è difficile convincere Dybala che dall'inizio possa giocare Higuain o viceversa?

"C'è solo da decidere. Poi ci può stare che un giocatore sia arrabbiato, lo ritengo un aspetto positivo. Facciamo l'ultimo allenamento e poi vediamo, è il mio lavoro"