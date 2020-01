Juve, Sarri cerca una mezzala: la soluzione interna può cambiare il mercato

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo obiettivo dell’anno per la Juventus è quello di cominciare con il passo giusto, contro il Cagliari. Che significherebbe lasciarsi definitivamente alle spalle la delusione della Supercoppa e riprendere il passo vincente verso gli obiettivi più ambiziosi della prossima primavera. Alla Continassa si lavora sodo in vista del match di lunedì, e dopo la seduta tattica di ieri è possibile che questo pomeriggio Sarri provi qualcosa di più per sciogliere alcuni nodi di formazione.

In particolare per il ruolo di mezzala destra, quella zona di campo lasciata al momento libera da Khedira (a causa di un lungo infortunio) e da Bentancur (squalificato per tre giornate). Le soluzioni non sono molte: Emre Can, che però finora ha convinto poco il tecnico; Rabiot, in crescita ma pur sempre un mancino; o uno tra Bernardeschi e Ramsey, con il primo favorito da una visione anticipata da Sarri in tempi non sospetti.

In quel ruolo, infatti, il numero 33 della Juventus potrebbe trovare una seconda vita calcistica, dopo diversi anni da ibrido. E l’esperimento, forse funzionale anche in ottica azzurra in vista degli Europei, potrebbe tornare utile in questo momento di necessità. L’eventuale riuscita rischierebbe addirittura di mutare le esigenze bianconere nel mercato di gennaio, per il quale Paratici ha escluso finora acquisti in entrata da arruolare nell’immediato. A Sarri il compito di trovare una soluzione all’interno della lunga rosa a disposizione.