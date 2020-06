Juve, Sarri chiede un cambio di direzione: i bianconeri ripartono da Bologna

vedi letture

Voltare pagina. Lasciarsi alle spalle le scorie negative per la delusione in Coppa Italia e proiettarsi verso il raggiungimento del prossimo obiettivo: lo Scudetto. Lo ha chiesto esplicitamente Maurizio Sarri alla sua squadra, ancora a secco di reti dopo due gare giocate nel post Covid. La Juve raggiungerà Bologna nella tarda mattinata: trasferta in giornata, in aereo. Il match del Dall’Ara nasconde numerose insidie, “soprattutto in queste prime gare in cui non ci sono risposte delle squadre – ha spiegato il tecnico bianconero -. È un momento delicato. Il Bologna gioca un buon calcio, è pericoloso quando riparte. Dobbiamo tenerlo in considerazione e fare una partita sperando di salire di livello ma anche in maniera accorta”. Ronaldo vuole giocare defilato a sinistra, nella sua posizione di sempre, d’altronde “ha fatto 700 gol in carriera partendo da quella posizione – ha ricordato Sarri -. Quindi la sua preferenza è quella”. Pjanic, sempre più chiacchierato in chiave mercato (lo scambio con Arthur del Barcellona nei prossimi giorni potrebbe tornare fortemente d’attualità, dopo l’apertura alla cessione da parte del centrocampista brasiliano), dovrebbe invece incassare la fiducia dal primo minuto, anche perché gli uomini a disposizione in mediana che possono garantire un ampio minutaggio sono molti. Dubbio Matuidi-Rabiot: il primo resta favorito ma Sarri potrebbe decidere di farlo rifiatare in uno spezzone di match, buttando nella mischia il secondo. De Sciglio e Cuadrado, invece, dovrebbero agire sulle corsie esterne, rispettivamente a sinistra e a destra. Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi/Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.