Juve, Sarri chiede un cambio di mentalità: la strada è ancora lunga

All’alba del giorno dopo – fuso orario compreso – la seconda uscita stagionale, la percezione è che la Juve di Sarri stenti a decollare. Tutto alquanto normale, sia chiaro. Il tecnico toscano è ben consapevole che il cambio di rotta richiesto ai suoi è di quello tosto, non meccanico. Trasformare il modo di ragionare in una frazione di secondo sarà proprio l’obiettivo primario del suo nuovo ciclo.

“E' una squadra che si deve abituare a difendere quello che ha in faccia, non quello che ha alle spalle. Gli si sta chiedendo di cambiare modo di pensare, non è semplice vederlo applicato in tempi molto brevi – ammette Sarri, chiarendo cosa si porta dalla prestazione di Nanchino contro l’Inter -. Sono partite che lasciano anche il tempo che trovano perchè la condizione fisica non è ottimale, il caldo era mostruoso, il terreno oggi non era neanche di ottimo livello, quindi era tutto difficile. In più ho fatto un errore io stamane (ieri, ndr) perchè li ho costretti a fare l'allenamento, abbiamo fatto solo 45 minuti di allenamento ma a una temperatura mostruosa. Quindi probabilmente l'abbiamo anche pagato".

Del match contro l’Inter – il secondo della ICC 2019 – giungono buoni segnali da Cristiano Ronaldo e dal suo piede caldo su punizione, ma anche dalla personalità con la quale si sono già calati nella nuova realtà gli acquisti, da De Ligt a Demiral, a Rabiot, tutti in bella mostra nel loro ruolo. A prendersi la scena – meritatamente – anche l’eterno Buffon. "Ha fatto tre parate e mezzo su sei, perchè aveva preso anche l'ultimo rigore. Ma questa è la forza di questo giocatore stupendo e di questo ragazzo stupendo – gli riconosce Sarri -. E' un combattente nato e nel momento di necessità si è fatto trovare pronto".

La strada del nuovo ciclo sarriano, in casa Juve, è ancora lunga: non in salita, ma servirà tempo e lavoro per raccogliere i frutti sperati. E così, quanto sostenuto dal tecnico nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo di Juve-Inter, bisognerà tenerlo a mente per un po’: "Ho solo detto che in questa fase della stagione si possono accettare tutti gli errori dal punto di vista materiale, quindi dal punto dei vista dei movimenti, tecnico, però non volevo vedere passività, volevo vedere una squadra che poteva anche sbagliare, ma difendendo in avanti, senza andare sempre all'indietro come abbiamo fatto nel primo tempo. I ragazzi hanno recepito e hanno fatto un secondo tempo diverso".