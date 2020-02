© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Verona, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Giorgio Chiellini: "Siamo nei tempi previsti dopo l'intervento, in questo momento comincia ad affacciarsi all'interno del gruppo. Per noi è importante, per quanto riguarda le gare ufficiali penso si dovrà andare avanti giorno per giorno e ascoltare lui. Le sensazioni individuali sono più importanti".

Clicca qui per il live di TuttoMercatoWeb.com.