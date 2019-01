Juve, Sarri chiude alla cessione di Emerson: "Resterà con noi di sicuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, chiude la porta alla cessione di Emerson Palmieri, esterno che nelle ultime settimane è stato accostato alla Juventus: "Resterà sicuramente con noi, è molto importante per la squadra e sta migliorando. A volte ho qualche problema a inserirlo in campo perché non siamo una squadra molto fisica e giochiamo già con tre calciatori piccoli in mezzo al campo, potrebbe essere un problema per i calci piazzati, ma è solo questo il motivo. Sono molto contento di lui, è un giocatore molto bravo".