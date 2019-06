Juve-Sarri, col Chelsea i bianconeri lavorano sull'indennizzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus e Chelsea lavorano per liberare Maurizio Sarri. Con la questione indennizzo da risolvere. Fa il punto Tuttosport: Paratici e Granovskaia, dirigenti chiave dei due club, cercano di arrivare a un accordo. Il Chelsea vuole onorare la promessa fatta al tecnico toscano pre-Europa League e liberarlo in direzione Torino, ma ha trovato difficoltà nella strada a Frank Lampard. In particolare, il Derby County non libererà l'allenatore inglese se non dietro il pagamento di 3,5 milioni di euro a titolo di indennizzo.

A quel punto, anche i Blues chiedono 6 milioni di euro. È una cifra ormai nota da tempo, sulle cui modalità di pagamento bianconeri e londinesi stanno cercando un punto di intesa. L'idea di scontare questi soldi dai 9 milioni che il Chelsea deve versare alla Juve per il prestito di Higuain è una soluzione, ma non la migliore a livello di bilancio. In tal senso, le società preferirebbero risolvere la questione col trasferimento di Emerson Palmieri, già pallino di Paratici, in bianconero.