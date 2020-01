© foto di www.imagephotoagency.it

A margine dell'ampia vittoria interna contro il Cagliari, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport definendo così la prestazione dei bianconeri: "Come continuità forse è stata la migliore prova della stagione, ottanta minuti sul livello dei primi quarantacinque con Udinese, Samp e Napoli. Una qualità che avevamo espresso solo a sprazzi oggi l'abbiamo espressa più a lungo. In campo dobbiamo essere ordinati, in maniera da pressare certe situazioni. Oggi siamo stati più ordinati del solito".