Fonte: dal nostro inviato a Mosca

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida contro la Lokomotiv Mosca ha parlato anche delle condizioni di Matthijs de Ligt. "Non era in condizione di giocare, è uscito con una caviglia in disordine dal derby, ha bisogno di giorni per rimettersi in sesto. Non è niente di grave, si risolve in breve ma oggi non era in condizione di calciare".