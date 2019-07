Juve, Sarri: "De Ligt non ha responsabilità. CR7, gara di ottimo livello"

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida di ICC vinta ai rigori (5-4) contro l'Inter a Nanchino. Si parte dai giudizi sui singoli, in primis sul neo arrivato De Ligt (autore dell'autogol che ha momentaneamente portato in vantaggio i nerazzurri): "De Ligt ha giocato la parte di gara in cui abbiamo fatto peggio, mi sembra non abbia nessuna responsabilità in particolare".

Non manca la risposta anche su Cristiano Ronaldo: "Ha fatto la solita partita di ottimo livello. La sensazione è che possiamo migliorare molto nelle giocate offensive, nelle giocate in velocità, cosa che penso lo esalterebbe ancora di più penso".

