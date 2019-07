© foto di Federico De Luca

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per l'International Champions Cup, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri s'è così espresso su Matthijs de Ligt, difensore acquistato dall'Ajax in questa finestra di calciomercato per 75 milioni di euro e che domani dovrebbe partire dalla panchina: "De Ligt è un prospetto fenomenale che ha fatto il capitano nell’Ajax e ha personalità. Qualcuno la panchina la dovrà fare perché abbiamo giocatori molto importante in rosa e spero di dare spazio a tutti in questa stagione", riporta il Corrieredellosport.it.