© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria in extremis sul Genoa: "Il primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo con le uscite da dietro troppo blande. Una pressione alta buona nelle intenzioni ma non nel palleggio. Nel secondo tempo è cambiata l'intensità e abbiamo creato tantissimo anche se abbiamo concretizzato poco. Buona prova caratterialmente per tentare la vittoria fino alla fine. Stiamo sbagliando qualcosa in termini di concretezza, concedendo invece una percentuale elevatissima agli avversari in fase realizzati. Siamo una squadra che deve crescere in cattiveria nei momenti decisivi della partita. Douglas Costa? Stasera non poteva giocare di più. Pensavo di aver rischiato già troppo mettendo in campo Ramsey per mezzora".