Juve-Sarri, domani scende in campo Abramovich. Bianconeri tranquilli

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa fra Juventus e Chelsea per Maurizio Sarri e parla espressamente di 'tranquillità' in casa bianconera. Dopo il lavoro ai fianchi di questi giorni il club londinese sembra in procinto di liberare il tecnico, anche se in ballo resta l'indennizzo da 5-6 milioni richiesto.

L'intervento di Abramovich - Nei giorni scorsi sono stati Marina Granovskaia e Fali Ramadani gli attori principali della partita, mentre domani sarà il giorno della discesa in campo di Roman Abramovich che scioglierà definitivamente le riserve sul futuro del tecnico. Che salvo colpi di scena sarà lontano dal Chelsea, a Torino nello specifico.