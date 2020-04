Juve, Sarri dona 4 mila mascherine sanitarie al Comune in cui è cresciuto

Maurizio Sarri non dimentica le sue origini. Insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici il tecnico della Juventus ha donato circa quattromila mascherine al Comune di Figline e Valdarno, la cittadina toscana in cui ha vissuto da giovane. “Ringrazio la famiglia Sarri e i loro amici per questo gesto di grande sensibilità” ha detto ieri all’Ansa il sindaco Giulia Mugnai.

Sempre ieri, un giovane infermiere agrigentino impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus in una clinica di Arona, Antonio, ha ricevuto un video di auguri di buon compleanno da parte di alcuni calciatori della Juventus. Da Chiellini a Douglas Costa, a Rugani, Pinsoglio e Bonucci: un messaggio di forza per il neo venticinquenne che è tra gli eroi di questo momento d’emergenza.