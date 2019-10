Juve, Sarri: "Dybala e due punte? Soluzione solo per certe gare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri è stato intervistato da JTV dopo il match di Champions League vinto dalla Juventus contro la Lokomotiv Mosca (2-1): "Mi hanno detto negli spogliatoi che abbiamo fatto il record di possesso palla da quando esiste la Champions in una partita, quindi abbiamo avuto il controllo, il completo predominio della gara. Siamo andati sotto e in queste partite - riporta tuttojuve.com - con queste squadre che fanno una grandissima densità, andare sotto diventa complicato. Alla fine l'abbiamo messa a posto perché la quantità di gioco espresso era troppo diversa perché il risultato potesse rimanere quello. Però secondo me siamo stati molto bravi a non perdere la testa, a continuare a giocare anche con pazienza, a tratti, perché non era facile entrare dentro".

Possono coesistere i tre là davanti?

"E' chiaro che quando in campo ci sono certe condizioni, come sembrava che ci fossero a un certo punto della partita di stasera, con loro rinunciatari, ce lo possiamo anche permettere. In altre partite non ce lo potremo permettere. Ma è una soluzione che abbiamo pronta, in canna, quindi in caso di necessità e con le condizioni che c'erano in campo stasera, secondo me andava provato".