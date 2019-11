© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da JTv dopo la vittoria in rimonta sul campo dell’Atalanta il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato così della prestazione della squadra: “Contro una squadra forte, che ha messo la gara su un’intensità non comune, e in un campo difficile abbiamo colto una vittoria che pesa. Siamo partiti abbastanza bene poi dopo l’episodio del rigore abbiamo perso un po' di lucidità e abbiamo pensato più alle decisioni arbitrali che alla gara e agli avversari perdendo di mano la partita e andando sotto. Per fortuna in un momento di stanca abbiamo pareggiato la gara e dopo l’episodio fortunoso siamo stati bravi a capire immediatamente che potevamo vincere e a fare 20 minuti di alto livello. - continua Sarri parlando poi del duo d’attacco Higuain-Dybala come riporta Tuttojuve.com – Paulo è uno di quelli che si è innervosito di più nel primo tempo, poi nell’intervallo abbiamo parlato di questo perché lui è molto più bravo quando gioca che non quando protesta. A protestare e mettere la partita sul piano della confusione ci sono giocatori più bravi di lui. Gonzalo invece ha fatto bene sin dall’inizio, ha giocato una gara di alto livello”.