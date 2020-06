Juve, Sarri e Allegri in tendenza su Twitter dopo il KO ai rigori col Napoli

La Juventus perde ai rigori in Coppa contro il Napoli, e Maurizio Sarri finisce trending topic su Twitter. Non da solo: assieme all’attuale allenatore dei bianconeri c’è anche il nome di Massimiliano Allegri. Non proprio un SarriOut, a essere onesti: molti tifosi criticano il tecnico della Juve di oggi, ma non tutti rimpiangono il livornese. La maggior parte dei commenti, in ogni caso, evidenzia come, a prescindere dal gioco, il predecessore di Sarri avesse una maggior propensione alla vittoria. Il dibattito, insomma, è aperto. E corre sui social.