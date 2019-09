Juve, Sarri e i terzini: "Aspettiamo De Sciglio, può risolvere problemi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambiano gli allenatori, ma Mattia De Sciglio resta un punto di riferimento per il tecnico della Juventus. Ne ha parlato anche Maurizio Sarri in conferenza, rispondendo così a chi gli chiedeva lumi sulla possibilità di vedere Cuadrado terzino destro: "È un'opzione possibile, stiamo aspettando De Sciglio perché ci potrebbe risolvere diversi problemi. Siamo in una situazione non straordinaria per quanto riguarda i difensori esterni, quindi vedremo se sarà necessario un sacrificio e nel caso potremmo spostare Cuadrado in difesa se servirà".