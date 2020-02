Juve, Sarri e i tre moschettieri anti Viola: Ronaldo, Rabiot e Douglas Costa

Fonte: inviato a Torino

L’espressione cangiante di una Juve che torna al successo, e riprende la corsa Scudetto, passa dal momento di tre calciatori chiave in questa fase della stagione: la stella Cristiano Ronaldo, il ritrovato Douglas Costa e il valore aggiunto Adrien Rabiot. Sulla vittoria dei bianconeri contro la Fiorentina, alla quale vanno comunque riconosciuti i meriti di una buona prestazione, spicca su tutte la loro prestazione.

Cristiano è inarrestabile. Va a segno anche con i viola, due volte dal dischetto, la quattordicesima nelle ultime nove gare: quest’ultima striscia positiva gli consente di agganciare il record di Trezeguet in maglia in bianconera, di avvicinare il suo che è a quota undici con la maglia del Real Madrid. “Orgoglioso di aver segnato 50 gol (in 70 partite) con la maglia bianconera” scrive il portoghese sui social. “Abbiamo fatto un lavoro di recupero dopo il problema al ginocchio, poi uno specifico per fargli ritrovare la migliore condizione valorizzando le sue caratteristiche – spiega Sarri -. Lui è un coordinato esplosivo, si allena con continuità ed è cresciuto notevolmente nel giro di venti giorni”.

Con Douglas Costa, invece, il tecnico della Juventus ha trova la chiave per non rendere prevedibile la manovra, di fronte una linea difensiva viola molto bassa. Il brasiliano crea spazi nella metà campo avversaria e rientra da quarto centrocampista a sinistra con assoluta diligenza, non appena la Juve perde palla. La scelta premia perché aiuta a stancare la formazione di Iachini, che crollerà inevitabilmente con l’ingresso di un Dybala fresco e con idee geniali.

Infine Rabiot, che non fa rimpiangere Matuidi da gregario di Ronaldo e proprio per questo esce tra gli applausi dell’Allianz Stadium sul finale di gara. La copertina della sua domenica sta in un dato che tanto piacerà al suo allenatore: cinque dribbling riusciti su cinque tentati. Numeri importanti da uno che la scorsa estate è arrivato in pompa magna e che pian piano si sta mettendo nelle condizioni di diventare un titolare inamovibile.