Tuttosport oggi in edicola fa il punto su Adrien Rabiot. Maurizio Sarri e la Juventus vogliono che il 2020 sia il suo anno dopo un 2019 terribile. Il francese, ventiquattro anni, pregusta rivincite. Con Rodrigo Bentancur squalificato per tre turni e Sami Khedira infortunato, l'ex giocatore del Paris Saint-Germain può dare la svolta alla sua avventura. Nessuna chance per l'addio, nonostante la richiesta dell'Arsenal e del Tottenham di averlo.