Il tridente pesante resta un sogno di molti tifosi della Juventus. Per capirsi, quello formato da Dybala-Higuain-Ronaldo: una bellissima idea a livello estetico, che finora Maurizio Sarri ha sempre bocciato in maniera piuttosto netta. Alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen, il tecnico bianconero ha però dato qualche apertura: "È un esperimento in parte, perché in parte lo abbiamo già visto. Io so che per un lungo periodo, all'interno di una partita, non ce lo possiamo permettere. Vediamo domani, sono tre ragazzi che stanno giocando molto, vediamo se qualcuno ha bisogno di recuperare, se è il caso di alternarli per arrivare meglio alla partita di sabato, se per fare risultato domani sarà il caso di farli giocare insieme a lungo. Questo ce lo dirà la partita, ce lo diranno le condizioni degli altri".