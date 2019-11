Juve, Sarri e la carta Douglas Costa: da "spacca-partite" una garanzia

Fonte: inviato a Torino

Matthijs de Ligt potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo nella giornata di oggi, vigilia del match con il Milan. Ieri il difensore olandese, al pari di Cristiano Ronaldo, ha svolto un lavoro personalizzato, supportato dai collaboratori di Sarri. La speranza del tecnico è quella di poter contare su di lui già domani, anche se non sembra esserci l’intenzione di correre rischi. Ottimismo anche per CR7: si deciderà con calma e di comune accordo il suo impiego nel Classico, al momento probabile ma non certo.

Di questo, e molto altro, dovrebbe parlarne con maggiori dettagli Maurizio Sarri durante la conferenza stampa in programma alle 14, all’interno della sala stampa dell’Allianz Stadium. Malgrado il momento poco brillante che vive la squadra, infatti, c’è da chiudere il filotto di sette gare in ventuno giorni con un risultato positivo, e soprattutto da imbattuti come solo la Juve è riuscita a fare fino a questo momento da inizio stagione in tutti i campionati top in Europa.

Tra le carte vincente in chiave Juve-Milan c’è anche Douglas Costa, protagonista assoluto a Mosca e decisamente l’uomo del momento. Da esterno d’attacco, o addirittura da quasi trequartista, Sarri adora i giocatori come lui e non è difficile immaginarlo al centro della manovra offensiva bianconera anche domani sera, specie se non buone condizioni fisiche. Da “spacca-partite” finora ha dato sempre garanzie, la scelta su Ronaldo potrebbe calibrare la sua partecipazione al posticipo di Serie A.