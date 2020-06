Juve, Sarri: "Favoriti per la nostra rosa? Tanti ko, finora è stata ampia solo sulla carta"

La Juve favorita grazie alla rosa ampia? Maurizio Sarri non ne è così sicuro. Nell’intervista rilasciata a Sky, il tecnico dei bianconeri ha infatti evidenziato qualche perplessità al riguardo: “È vero che in teoria abbiamo una rosa ampia, ma purtroppo in stagione l’abbiamo avuta più sulla carta che altro. In questi mesi abbiamo avuto tanti infortuni: penso a Demiral, Chiellini, Khedira, a qualche problema con Rabiot o Ramsey. Abbiamo sempre dovuto affrontare le partite con una rosa più corta, nonostante la nostra potenzialmente sia ampia e di alto livello”.

