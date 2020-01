© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli-Juventus di domani sarà la prima gara da avversario che Maurizio Sarri affronterà al San Paolo dopo l'addio dell'estate 2018. Sulla possibilità che venga fischiato dal pubblico partenopeo, così come avvenuto ad un altro grande ex come Gonzalo Higuain, il tecnico ha risposto: "Li considererei una dimostrazione di affetto. Siccome ero lì quando la Juventus pagò la clausola di Higuain, posso dire che i fischi erano ingiusti".