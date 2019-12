Fonte: inviato a Leverkusen

Liquidato il Bayer Leverkusen con un secco 2-0, la Juventus di Maurizio Sarri aspetta l’urna di Nyon, dove sarà sorteggiato il prossimo avversario dei bianconeri. Il tecnico, in conferenza stampa, non si sbottona troppo sulle sue speranze: "Io penso che si entri in una fase in cui il sorteggio può influire fino a un certo punto. Sono rimaste 16 squadre, c'è il meglio dell'Europa e chiunque ti tocchi è una squadra di grande spessore. Poi ci sono quelle di grandissimo spessore, ma è difficile avere preferenze a livello di sorteggio. Chiaramente tra le seconde ce n'è una pericolosissima, però ci sono squadre forti, le inglesi. Vediamo un attimo, bisognerà affrontare la partita al top, a prescindere dall'avversario”.

Ha parlato di una squadra pericolosissima: vorrebbe evitare il Real Madrid?

"Penso che sia un pensiero comune per tutte le squadre che sono arrivate prime nel girone. Poi come ho detto si entra nella fase in cui bisogna sperare di far bene, più che nel sorteggio. Perché i sorteggi andranno sempre a peggiorare".