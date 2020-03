Juve, Sarri ha fatto centro. E adesso è lui che si diverte con la sua squadra

Cecchino, Sarri. Messo lì, a godere dello spettacolo preparato con cura, per dieci giorni di fila. Questa volta il tecnico della Juventus ha fatto centro nel cuore del popolo bianconero, nella sfida cui tiene di più in Serie A. Con scelte mirate e scommesse vinte sulla lunga distanza. Potendo pescare a pieno organico, ha centellinato le forze e messo a sedere l’Inter sfaldandolo con il passare del tempo. Strategico.

Il successo dei bianconeri, oltre a essere sacrosanto a conclusione dei novanta minuti, ha restituito le sicurezze di qualche mese fa. In poco tempo, con la forza di un gruppo unito, la brutta serata di Lione è stata archiviata agli atti. E decisamente riscattata in una grande serata di calcio. “Era importante fare questi tre punti, era una partita da recuperare che ci dava un’opportunità da cogliere – ha detto Sarri nel post gara -. Spero ci dia una spinta per trovare una continuità maggiore di quella che abbiamo avuto negli ultimi tempi”.

Il tecnico bianconero è parso finalmente divertito dai suoi, pienamente coinvolto. Tanto da chiedere ai giocatori in panchina nel finale di gara un supporto morale più rumoroso per i compagni in campo. “Abbiamo fatto una prestazione di buon livello, concedendo quasi niente all’Inter – ammette Sarri -. Questo significa che abbiamo fatto bene difensivamente. A centrocampo ci sono state tre prestazioni di ottimo livello. Abbiamo rivisto il Matuidi di qualche tempo fa, confermato la crescita di Ramsey e Bentancur quando è ordinato è un calciatore di altissimo livello. Bisogna dare merito anche agli attaccanti che si sono dedicati alla pressione, tagliando fuori dalla ricezione Brozovic”.

E poi lui, Paulo Dybala, che in otto minuti in campo ha chiuso la gara e che in trentuno totali giocati ha toccato quaranta palloni, più della metà di Bentancur che è rimasto per novanta minuti in cabina di regia. “Paulo è un talentuoso e può fare questo tipo di giocate sicuramente – conclude l’allenatore -. La scelta di metterlo dentro ci ha premiato, anche se quando uno sceglie Dybala è facile essere premiati”.