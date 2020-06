Juve, Sarri striglia Pjanic: "L'ho trovato meglio. Non può giocare sotto i suoi standard"

Il futuro di Miralem Pjanic tiene banco in casa Juventus. Nell’intervista rilasciata oggi pomeriggio a Sky, il tecnico Maurizio Sarri ha riservato una strigliata al centrocampista bosniaco per l’ultimo periodo pre-lockdown: “L’ho trovato molto meglio di quando abbiamo interrotto la stagione. Ho parlato molto con Miralem, è un giocatore straordinario e non si può permettere 4-5 partite sotto standard come ha fatto ultimamente. È d’accordo con me, ha pagato qualche difficoltà a livello mentale, ma si deve convincere che è un grande giocatore. Può sbagliare una partita, come può capitare a tutti, però non di più. E poi deve rialzare la testa, senza perdere convinzione e fiducia. Mi pare d’accordo con me, mi sembra che abbia fatto un bel percorso a livello mentale, l’ho visto bene in questi allenamenti”.

