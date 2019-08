© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri segue la sua Juve, ma ancora non la guida. Ieri, scrive Tuttosport, il tecnico bianconero era alla Continassa per assistere alla sessione d'allenamento di Chiellini e compagni, pur senza guidarli in campo. E, salvo clamorose sorprese, lo stesso accadrà contro il Napoli: ne ha parlato ieri Pavel Nedved, come da comunicato e come già successo contro il Parma, in panchina alla prima gara all'Allianz Stadium, non siederà Sarri (in convalescenza dalla polmonite), ma il suo vice Giovanni Martusciello.