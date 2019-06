© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore della Juventus. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, nel pomeriggio il legale del tecnico avrebbe incontrato il Chelsea per definire concretamente la risoluzione del contratto, anche in relazione a eventuali pendenze come per esempio l'ultimo mese di stipendio.