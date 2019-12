© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta in Supercoppa persa contro la Lazio, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Il tridente a volte ce lo possiamo permettere a volte un po' meno, ma non ci ha squilibrati. Andare sotto con la Lazio non è mai bello, giocare contro di loro è difficile. Siamo stati in partita piuttosto bene, ci è mancata un pizzico di brillantezza ma loro sono una squadra forte".