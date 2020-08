Juve, Sarri in bilico? Buffon: "Per le rivoluzioni e i grandi cambiamenti ci vuole tempo"

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato a Mediaset dopo l'eliminazione dalla Champions League: "La storia di questa Champions è simile a tutte le altre. Finché non la vinceremo partiremo con le migliori speranze, ma poi magari capita sempre qualcosa che fa sì che non accada. È normale che in una competizione come questa non sia scontato vincere. Non possiamo stare lì a sindacare su una vittoria legittimata dal campo. La nostra pecca è stata la gara di andata, stasera non si può rimproverare nulla a nessuno, né ai compagni né al mister. A loro mancava Depay all'andata e dovevamo fare meglio",

Come giudica l'annata?

"Il nono scudetto è stato qualcosa di straordinaria, ripetersi è sempre complicato e quest'anno c'erano delle corazzate rispetto agli anni scorsi. Per le rivoluzioni e i grandi cambiamenti ci vuole tempo, questa è l'unica cosa che so".

Sarà ancora alla Juve l'anno prossimo?

"Da tre o quattro anni mi ritengo scaduto ma finché mi sento bene, e credo di avere ancora risposte positive, andrò avanti. Per me non è più un'ossessione e non è più straziante provare a vincere questa Champions. Ormai ci rido su, mi approccio poi in ogni stagione con entusiasmo. Ho un altro anno di contratto".