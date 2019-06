Juve-Sarri, la chiusura col Chelsea può slittare alla prossima settimana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa fra la Juventus, Maurizio Sarri ed il Chelsea va avanti, seppure ieri sia stata una giornata interlocutoria. Per la Gazzetta dello Sport, però, qualche novità in merito potrebbe arrivare già questo pomeriggio, anche se è molto più probabile che per questioni di burocrazia si vada direttamente alla prossima settimana con la chiusura dell'affare.