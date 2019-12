© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio contro il Sassuolo all'Allianz Stadium, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di JTV: "Non dobbiamo recriminare sul finale della partita ma sul primo tempo che abbiamo fatto: ci sono mancate energie mentali e aggressività. Sono stati i primi 50 minuti che ci hanno complicato la partita. Poi dopo il 2-1 abbiamo giocato con più aggressività, abbiamo creato tantissimo e purtroppo oggi abbiamo sprecato tanto. Il post Champions è sempre difficile ma tatticamente non siamo andati bene e non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo tenerci stretta la reazione dopo aver subito il 2-1, purtroppo dovevamo reagire in maniera veemente dopo il gol dell’1-1, invece abbiamo faticato a farlo. Ma dopo il 2-1 la reazione è stata solida".