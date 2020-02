© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Gennaio calmo per la Juventus, che nel mercato da poco compiuto ha salutato diversi giocatori ma in pratica non ha modificato la sua rosa di base, al netto della cessione di Emre Can. Nel corso della conferenza stampa odierna, ne ha parlato il tecnico Maurizio Sarri: "I punti li fai sul campo e non sulla carta, non lo so se ha spostato gli equilibri. Io non ho chiesto nulla in estate e nulla a gennaio. Questa rosa è forte, devo essere io ad adeguarmi alle caratteristiche che ci sono, non si può certo pensare di rivoluzionare un organico cambiando 6-7 elementi che dal punto di vista economico a questi livelli sarebbe mostruoso. Sarebbe da presuntuoso, devo essere io a farli rendere al meglio".