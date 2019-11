Juve, Sarri: "Non possiamo permetterci un trequartista solo offensivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa esterno o trequartista? Maurizio Sarri pensa che una cosa non escluda l'altra, come ha ribadito quest'oggi in conferenza stampa: "A Mosca l'ha fatto bene, si è allargato perché al centro non c'era spazio. Nel compito di trequartista c'è anche quello, andare a cercare spazio per vie esterne. Noi ora abbiamo bisogno di equilibrio, non possiamo permetterci un trequartista puramente offensivo. Infatti penso siano state sottovalutate finora le prestazioni di Bernardeschil".