Juve, Sarri: "Non sono un traditore. Scetticismo? C'è da sempre"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, neo tecnico della Juventus, nella conferenza stampa di presentazione ha risposto anche ad alcune domande sul suo passato al Napoli e sullo scetticismo di alcuni tifosi:

Si sente un traditore? Ha sentito i suoi ex calciatori?

"No, ma ho qualche messaggio che rimetterebbe tutto in discussione. A volte le dichiarazioni pubbliche servono anche per convivere con l'ambiente, poi i discorsi privati sono diversi. Il mio percorso professionale l'ho già chiarito, sono andato all'estero dopo Napoli e poi avevo l'esigenza di tornare in Italia e io devo rispettare me stesso e questa professione. E la Juventus mi ha voluto fortissimamente. Qui darà il mio 110% e io penso di non aver mai mancato di rispetto a nessuno".

Come supererà lo scetticismo di parte della tifoseria?

"E' un atteggiamento che mi ha sempre accompagnato. E' già stato così ad Empoli, poi a Napoli e al Chelsea. In virtù della mia storia è anche giusto che ci sia un po' di rancore e scetticismo. Come sempre, per portare i tifosi bisogna vincere e convincere. Non ci sono altre strade".

