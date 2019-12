Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato anche delle condizioni fisiche dei suoi a -1 dalla Lazio da Riyad. "Chiellini viene da un ko traumatico che ha tempi prestabiliti, fino a febbraio non sarà a disposizione. Szczesny è rientrato due giorni fa, è a disposizione. De Sciglio sta bene. Ramsey e Douglas Costa sono rientrati, devono andare incontro a una condizione di crescita fisica. Adesso fuori abbiamo solo Chiellini e Khedira, reduci da due interventi chirurgici al ginoccchio. Chi gioca? "Ieri c'erano tanti stanchi, se la situazione sta migliorando non ne cambieremo moltissimi. Se devo dirlo ora... Non lo so".