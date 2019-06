Juve, Sarri-Pecchia-Zauli: i tre moschettieri del nuovo ciclo bianconero

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri e non solo. Nell’idea dei vertici dell’area tecnica della Juventus, il nuovo ciclo dovrà avere più che mai un filo unico su tutta la struttura verticale, dalla prima squadra al settore giovanile. Con un progetto ambizioso, già imbastito negli ultimi anni, che vede la valorizzazione dei giovani talenti Under 15 e 16 e un passaggio strategico già in Under 17, categoria sulla quale incide maggiormente un mercato di prospettiva che punta a scommettere su alcuni profili già in luce in altri lidi.

L’obiettivo è quello di assecondare sì la volontà del presidente Andrea Agnelli, che ha sempre espresso la volontà di vincere in tutte le categorie come dna Juve richiede, ma anche di arrivare ai risultati come conseguenza naturale di un impeccabile lavoro di organizzazione, sviluppo e metodi di lavoro condivisi.

Dalla nuova stagione si proverà a dare la stessa identità a tutte le formazioni bianconere. Ecco perché – non casualmente – il cerchio sulle guide tecniche delle seconde squadre si sta chiudendo intorno a prospetti simil Sarri, chiaramente contestualizzati nella propria categoria di riferimento.

In Under 23, al netto dei regolamenti sulle Seconde Squadre che devono ancora essere chiariti definitivamente, i bianconeri dovrebbero scegliere Fabio Pecchia, a discapito di Alessio Dionisi. Il primo convincerebbe di più in termini di esperienza, il secondo sarebbe una bella scommessa. Per la Primavera, invece, il nome in auge è quello di Lamberto Zauli, dall’Empoli. Che avrebbe superato nella lista delle preferenze pure la scelta interna relativa a Francesco Pedone, che dopo due buone annate in Under 17 potrebbe essere confermato nella stessa categoria ed ereditare un gruppo molto promettente come quello dei 2003.

Intanto oggi Sarri trascorrerà le sue prime ore in città, in attesa della presentazione ufficiale di domani: alle 11, nella sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium, la più prestigiosa della casa bianconera.