Roma-Juventus segna una novità per i bianconeri. È la prima volta, infatti, che Maurizio Sarri schiera per due partite di fila la stessa formazione, gli stessi uomini. La Juve ha trovato una formazione tipo? È una domanda a cui soltanto il tempo potrà dare una risposta effettiva. Il neo? Ovviamente, Matthijs De Ligt: il difensore olandese è ancora ai box, sta recuperando ed è più vicino al rientro. La prima volta in cui la Juve conferma la formazione, però, arriva senza il principale colpo del suo mercato estivo.