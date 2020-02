vedi letture

Juve, Sarri pesca dalla Seconda Squadra: ecco chi sono i tre dell'Under 23

Luca Coccolo ormai è di casa. Marco Olivieri un po’ ma potrebbe diventarlo presto. Wesley, invece, è l’ultimo arrivato (via Hellas Verona) che ha tutto il potenziale per diventare un elemento interessante in prospettiva. Maurizio Sarri li ha convocati tutti e tre per la gara di questa sera con il Milan, per via delle indisponibilità in organico.

Coccolo (classe 1998), in pianta stabile in prima squadra da qualche settimana, è una prima scelta in Under 23 da difensore centrale mancino, anche se le sue caratteristiche gli consentono di proporsi anche da terzino sinistro. Olivieri (1999), invece, è un attaccante che può tornare utile all’occorrenza anche da esterno. Generoso e dal fisico possente, con un buon senso del gol.

Nell’unica apparizione in Seconda Squadra, infine, Welsey (2000) è stato proposto nel ruolo di ala, uno spezzone per lato. Da buon brasiliano, l’ex Flamengo in fase difensiva è ancora abbastanza acerbo, mentre in fase offensiva sembra una buona risorsa. Il profumo della prima squadra non potrà che fargli bene per conoscere sempre meglio le dinamiche del calcio italiano.