© foto di Chiara Biondini

Nella sua conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Tottenham in International Champions Cup, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato anche di Paul Pogba, centrocampista che resta nel mirino dei bianconeri nonostante l'altissima valutazione: "Pogba mi piace davvero molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono io il direttore sportivo e quindi non conosco la situazione".